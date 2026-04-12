Il Papa richiama i fedeli: la fede si rinnova nell’incontro e nella Messa domenicale

Un forte invito a riscoprire il valore dell’incontro con Cristo e della partecipazione alla vita comunitaria è arrivato da Papa Leone XIV durante la preghiera del Regina Coeli in Piazza San Pietro, nella giornata del 12 aprile, seconda domenica di Pasqua, dedicata alla Domenica della Divina Misericordia.

Davanti a migliaia di fedeli, il Pontefice ha sottolineato come la fede non sia un fatto automatico, ma nasca da un incontro vivo e personale con Gesù Cristo, un’esperienza che si realizza in modo particolare all’interno della comunità cristiana.

Richiamando il racconto del Vangelo di Giovanni, il Papa ha ricordato l’episodio dell’apostolo San Tommaso, che riconosce il Cristo risorto solo dopo averlo incontrato nuovamente insieme agli altri discepoli.

Un passaggio che, secondo il Pontefice, indica chiaramente come sia proprio nella comunità e nei segni della Pasqua che i credenti possono riconoscere la presenza del Risorto.

Da questo episodio emerge anche un’altra consapevolezza: credere non è sempre semplice. Per questo, ha spiegato, la fede deve essere alimentata e sostenuta nel tempo, attraverso momenti di preghiera, ascolto e condivisione.

In questo contesto, il Papa ha ribadito l’importanza centrale della domenica, definita come il tempo privilegiato per l’incontro con Cristo attraverso l’Eucaristia.

La celebrazione domenicale, ha sottolineato, rappresenta un elemento essenziale per la vita cristiana: è lì che i fedeli ascoltano la Parola, rinnovano la propria fede e si nutrono spiritualmente.

La Messa, inoltre, non si esaurisce nella celebrazione, ma diventa anche missione: i credenti sono chiamati a portare nel mondo testimonianze concrete di carità, pace e solidarietà.

Nel suo intervento, il Pontefice ha poi richiamato l’esempio dei Martiri di Abitene, che nei primi secoli della Chiesa preferirono affrontare la morte piuttosto che rinunciare alla celebrazione domenicale.

Una testimonianza che evidenzia quanto l’Eucaristia fosse considerata essenziale per la vita di fede.

Infine, uno sguardo al prossimo viaggio apostolico in Africa, occasione per valorizzare una tradizione cristiana antica e profondamente radicata.

Il Papa ha concluso ricordando che proprio nella partecipazione alla vita comunitaria e nella celebrazione eucaristica si costruisce un cammino comune, capace di unire i fedeli in un unico progetto di speranza e salvezza.