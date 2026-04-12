Futsal Senise Under 19, vittoria da capogiro: 4-3 al Rotondella e vetta agganciata

Grande impresa per il Futsal Senise Under 19, che conquista una vittoria fondamentale davanti al proprio pubblico superando il Rotondella con un combattuto 4-3. Un successo che vale doppio: oltre ai tre punti, infatti, i ragazzi senisesi agganciano proprio il Rotondella in cima alla classifica, rimettendo completamente in gioco l’assegnazione del titolo.

La gara è stata intensa, ricca di emozioni e colpi di scena. Il Senise ha mostrato carattere, determinazione e grande spirito di squadra, riuscendo a imporsi contro un avversario diretto in uno scontro che sapeva di finale anticipata. Dopo momenti di difficoltà e continui ribaltamenti di fronte, i padroni di casa hanno trovato le energie per portare a casa un risultato pesantissimo.

Con questo successo, la stagione entra ora nella sua fase decisiva: Senise e Rotondella, appaiate in vetta, si giocheranno il titolo in uno spareggio in campo neutro. Una sfida secca che decreterà la squadra campione e che promette spettacolo ed equilibrio, alla luce di quanto visto in campo.

Nel frattempo, nello spogliatoio del Senise si respira entusiasmo e fiducia. Il gruppo ha dimostrato compattezza e qualità, ingredienti fondamentali per affrontare al meglio l’ultimo e decisivo appuntamento.

Ora resta un ultimo passo per coronare il sogno: lo spareggio finale, dove serviranno ancora cuore, concentrazione e fame di vittoria per conquistare il titolo.