Crescita e radicamento: nuove nomine per Progetto Civico Italia in Basilicata

Il movimento civico Progetto Civico Italia prosegue nel percorso di espansione e consolidamento sul territorio nazionale, rafforzando progressivamente la propria rete di amministratori e rappresentanti locali impegnati nella costruzione di una proposta politica riformista, concreta e radicata nelle comunità.

“Il nostro percorso si sviluppa quotidianamente grazie alla dedizione e all’entusiasmo di tante persone che, nei territori, costituiscono un punto di riferimento serio e affidabile per i cittadini.

La Basilicata rappresenta un’area strategica in questa fase di crescita, ed è con soddisfazione che annunciamo nuove nomine orientate a potenziare la nostra organizzazione sia dal punto di vista politico che strutturale”, affermano Alessandro Onorato, leader nazionale del movimento, e Federica D’Andrea, coordinatrice regionale per la Basilicata.

Con l’obiettivo di rafforzare la presenza a livello provinciale, sono stati individuati nuovi incarichi: Angelo Rubino, consigliere comunale di Matera, assume il ruolo di coordinatore provinciale per Matera, mentre Samuele Grippa, assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Bella, diventa coordinatore provinciale per Potenza. Parallelamente, Giovanni De Santis, già consigliere provinciale e comunale a Rotondella, viene nominato portavoce provinciale per l’area di Matera.

“Queste nomine rappresentano al meglio i valori del nostro progetto: amministratori competenti, pragmatici e fortemente legati al proprio territorio, pronti a mettere a disposizione capacità ed energie per consolidare l’area riformista”, sottolineano Onorato e D’Andrea.

“Progetto Civico Italia nasce con l’intento di aggregare e strutturare il mondo civico all’interno di una visione politica definita, inclusiva e proiettata al futuro. Il nostro obiettivo è formare una nuova classe dirigente capace di valorizzare le migliori esperienze amministrative e trasformarle in azioni politiche efficaci, vicine alle esigenze concrete delle comunità”.

“Le designazioni annunciate oggi rappresentano un ulteriore passo nel rafforzamento di una rete ampia e partecipata, destinata a svolgere un ruolo centrale nei prossimi mesi nella costruzione di una nuova realtà politica civica, riformista e popolare, in grado di integrare e rafforzare l’area di centrosinistra”, concludono.

Il movimento continuerà nelle prossime settimane il proprio percorso di crescita e radicamento sul territorio, con nuove adesioni e iniziative diffuse in tutta la regione.