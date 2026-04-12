Cingoli conquista il titolo di “Borgo dei Borghi 2026”: festa e orgoglio per il Balcone delle Marche

Il suggestivo borgo di Cingoli si aggiudica il prestigioso riconoscimento di Borgo dei Borghi 2026, affermandosi come vincitore della tredicesima edizione del concorso nazionale promosso dalla Rai e trasmesso su Rai 3.

Conosciuta come il “Balcone delle Marche” per la sua posizione panoramica, la cittadina in provincia di Macerata celebra un traguardo che la proietta sotto i riflettori a livello nazionale, valorizzandone il patrimonio storico, paesaggistico e culturale.

Grande l’emozione espressa dall’amministrazione comunale, che ha accolto la vittoria come un risultato di straordinaria importanza per l’intera comunità. La proclamazione ha dato vita a festeggiamenti partecipati, con cittadini, famiglie e associazioni riuniti presso il Circolo Cittadino, luogo simbolo della tradizione locale, trasformato per l’occasione nel cuore pulsante della festa.

Il sindaco Michele Vittori ha sottolineato il valore storico del riconoscimento, evidenziando come il premio non celebri soltanto la bellezza del territorio, ma anche lo spirito di comunità e l’impegno quotidiano di chi contribuisce a valorizzarlo.

Secondo il primo cittadino, questo risultato rappresenta il coronamento di un percorso costruito nel tempo grazie alla collaborazione tra istituzioni, realtà associative e cittadini. Un lavoro condiviso che ha permesso a Cingoli di emergere come modello di autenticità, ospitalità e qualità della vita.

Il titolo ottenuto, ha aggiunto il sindaco, non è un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova fase di sviluppo: l’obiettivo è rafforzare ulteriormente l’offerta turistica e cogliere le opportunità che questo importante riconoscimento potrà generare.

Con questa vittoria, Cingoli diventa anche simbolo e ambasciatrice dell’identità delle Marche, portando alla ribalta nazionale la ricchezza culturale e paesaggistica dell’intera regione.