Centrodestra lucano compatto: sostegno al governatore e focus sulla manovra finanziaria

I gruppi consiliari della coalizione di centrodestra in Basilicata confermano unità e sostegno all’azione del presidente della Regione, ribadendo una linea politica improntata alla stabilità e alla responsabilità istituzionale.

La presa di posizione arriva all’indomani dell’approvazione, da parte dell’esecutivo regionale, del documento preliminare relativo al bilancio 2025, un passaggio che ha registrato però una divergenza interna: l’assessore con delega all’Agricoltura ha infatti espresso voto contrario, motivando la propria scelta con la mancata destinazione delle risorse richieste per il comparto agricolo. Una posizione che, secondo quanto emerge, è attualmente oggetto di approfondimento politico da parte del presidente e delle forze della maggioranza.

Nonostante il confronto interno, i rappresentanti della coalizione sottolineano la volontà comune di garantire continuità amministrativa e solidità politica, evidenziando come il momento richieda senso delle istituzioni e collaborazione tra tutte le componenti della maggioranza.

In una fase considerata particolarmente delicata per gli equilibri finanziari, viene rimarcata la necessità di affrontare il percorso di bilancio con attenzione e competenza. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare ulteriormente il provvedimento attraverso un lavoro puntuale, così da renderlo coerente con i bisogni concreti della popolazione, mantenendo al contempo un equilibrio sostenibile dei conti pubblici.

Secondo i capigruppo, il documento approvato rappresenta un passaggio imprescindibile anche in vista dei confronti nelle sedi istituzionali competenti, passaggi ritenuti fondamentali per evitare ripercussioni significative su settori sensibili come quello sanitario.

Allo stesso tempo, viene chiarito che l’iter della manovra non si conclude con questo atto: il lavoro politico proseguirà nelle prossime settimane attraverso ulteriori momenti di confronto e approfondimento, con l’obiettivo di rafforzare le misure previste e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del territorio lucano.