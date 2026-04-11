Vasco Rossi: “Meno rumore, più libri per pensare con la propria testa”

Se volete vivere con un po’ più di calma — e magari anche con qualche idea più chiara — provate a prendere le distanze dal rumore continuo di telegiornali e social.

Quel flusso incessante, sempre uguale a sé stesso, cambia solo le parole ma ripete lo stesso ritornello all’infinito.

Fermatevi un attimo e fate spazio a qualcosa di diverso: un libro.

Non vibra, non manda notifiche, non interrompe ogni momento con un “ULTIM’ORA”. Eppure, proprio per questo, riesce a fare qualcosa di sempre più raro: far riflettere davvero. E, ogni tanto, anche far comprendere.

La lettura non ha bisogno di alzare la voce. È silenziosa, ma incisiva. Non cerca attenzione immediata, ma costruisce consapevolezza nel tempo. Ed è proprio questa sua natura discreta a renderla così potente.

Leggere non vi trasformerà in persone perfette. Però può aiutarvi a diventare un po’ meno influenzabili, un po’ più autonomi nel pensiero. E in un mondo dove tutto spinge nella direzione opposta, questo è già un atto di ribellione.