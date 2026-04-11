Roccanova festeggia i 104 anni di Peppino Fortunato: una vita tra lavoro, famiglia e dedizione

ROCCANOVA – Un traguardo straordinario quello raggiunto da Peppino Fortunato, che oggi, 11 aprile, spegne ben 104 candeline. Nato nel 1922, è testimone vivente di oltre un secolo di storia, vissuto con dignità, impegno e amore per la famiglia.

Per quarant’anni Peppino ha lavorato come autista di linea presso la SITA, distinguendosi per professionalità e dedizione. Il suo servizio esemplare gli è valso anche un importante riconoscimento: una medaglia d’oro conferitagli a Firenze dal Direttore Generale.

La sua vita è stata segnata anche dall’esperienza militare durante la Seconda guerra mondiale, periodo difficile che ha affrontato con coraggio, come molte delle sfide incontrate lungo il suo cammino. Uomo saggio e rispettato, è sempre stato un punto di riferimento per chi gli è stato accanto.

Accanto a lui, per tutta la vita, l’amore della moglie Claudia e dei figli Antonio, Maddalena, Pietro e Carmela, che oggi lo celebrano con affetto e gratitudine. Proprio Carmela ha voluto dedicargli parole cariche di emozione:

“Caro papà, oggi hai raggiunto un altro grande traguardo: 104 anni. Che grande gioia ci regali. Ogni giorno è una conquista, ogni giorno una carezza. Intorno a te c’è tanto amore e affetto. Buon compleanno, sei la gioia immensa di tutti i miei giorni.”

Un compleanno speciale che non è solo una festa, ma il simbolo di una vita vissuta pienamente, tra sacrifici, successi e valori autentici.

Auguri a Peppino Fortunato, esempio prezioso per tutta la comunità.