La Basilicata a Open – Outdoor Experiences

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata partecipa, insieme al Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, alla quarta edizione di Open – Outdoor Experiences, il Salone del turismo e delle attività all’aria aperta in programma dal 10 al 12 aprile 2026 presso l’ex Tabacchificio Next di Capaccio-Paestum (SA).

La manifestazione, che secondo gli organizzatori alla scorsa edizione ha registrato oltre 14.000 presenze, si conferma appuntamento di riferimento per il turismo esperienziale e sostenibile, con un focus privilegiato sulle aree interne, i borghi e i cammini.

La Basilicata, anche quest’anno, porta a Open – Outdoor Experiences, un’offerta distintiva di percorsi naturalistici, cammini storici e paesaggi incontaminati che la collocano tra le mete più attrattive del turismo lento in Italia.

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15.00, il direttore generale dell’APT, Margherita Sarli, interviene nel panel istituzionale “Governance e Territori: I Cammini del Sud come Volano di Coesione nelle Aree Interne”, portando al dibattito il modello lucano: una governance integrata dei cammini capace di generare coesione territoriale e nuove opportunità di sviluppo per le comunità dell’entroterra.