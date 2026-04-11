Instagram rafforza le tutele per i minori: nuove regole per un’esperienza più sicura

Meta ha annunciato un aggiornamento importante dedicato agli account degli utenti più giovani su Instagram, estendendo anche in Italia nuove misure pensate per aumentare la sicurezza online degli adolescenti.

L’iniziativa rientra in un piano più ampio già avviato in diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada, con l’obiettivo di creare un ambiente digitale più protetto per chi ha meno di 18 anni.

Le nuove impostazioni, attualmente in fase di distribuzione, attivano automaticamente un livello di protezione predefinito per tutti i minorenni. Il sistema, ispirato ai criteri di classificazione dei contenuti audiovisivi, limita l’esposizione a linguaggi inappropriati, comportamenti rischiosi e riferimenti a sostanze non adatte ai più giovani. Per modificare queste restrizioni sarà necessario il consenso di un genitore o di un tutore, rafforzando così il controllo familiare sull’esperienza online.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la tecnologia interviene in modo preventivo: blocca profili e ricerche considerate non adeguate e filtra anche i contenuti suggeriti, inclusi video brevi, storie e altri formati. Anche le risposte generate dall’intelligenza artificiale integrata verranno adattate in base all’età dell’utente.

Inoltre, gli adolescenti non potranno seguire account ritenuti non idonei, sia per i contenuti pubblicati sia per elementi come nome utente o descrizione del profilo.

Per le famiglie che desiderano un livello di protezione ancora più elevato, è stata introdotta una modalità aggiuntiva con restrizioni più severe: questa opzione limita ulteriormente le interazioni, impedendo ai ragazzi di visualizzare o partecipare ai commenti sotto i contenuti.

Con queste novità, l’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’esperienza sui social più adatta all’età, promuovendo un utilizzo più consapevole e protetto da parte dei più giovani.