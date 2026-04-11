Basilicata, la Giunta approva il bilancio di previsione: voto contrario dell’assessore Cicala

POTENZA – La Giunta regionale della Basilicata, su proposta del presidente Vito Bardi, ha approvato il preconsuntivo dell’esercizio finanziario 2025, comprensivo della Legge di Stabilità 2026 e del bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Un passaggio considerato strategico per la programmazione economica della Regione, in un contesto segnato da difficoltà economiche e dalla contrazione delle entrate dovuta al calo delle attività estrattive.

Nonostante le criticità, l’Esecutivo ha operato – sottolinea la Regione – con “responsabilità e rigore”, mettendo in campo una manovra complessiva da 4,3 miliardi di euro. L’obiettivo è garantire la continuità dei servizi ai cittadini, confermare le misure di sostegno già attive e sostenere nuovi investimenti per la crescita del territorio. Ulteriori interventi, in particolare nei settori della sanità e dell’agricoltura, sono già previsti per i prossimi mesi.

Dalla prossima settimana il provvedimento inizierà il suo iter in Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

Sul piano politico, tuttavia, la seduta ha registrato un elemento di discontinuità: il voto contrario dell’assessore all’Agricoltura Carmine Cicala. Una posizione che la Giunta ha definito “personale”, ribadendo come essa non incida sulla coesione della maggioranza.

La compattezza dell’Esecutivo, infatti, sarebbe confermata dal voto favorevole degli altri componenti della Giunta e dal sostegno espresso formalmente da tutti i gruppi di maggioranza in Consiglio. Resta comunque aperta una riflessione politica: il voto contrario su un atto ritenuto fondamentale per l’azione di governo sarà oggetto di valutazioni nelle prossime ore.

La Giunta regionale conferma infine la propria linea, improntata alla stabilità e alla capacità di programmazione, ritenute essenziali in una fase che richiede coerenza e responsabilità nei confronti dei cittadini.