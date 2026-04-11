Avatar digitali e video IA: YouTube lancia nuove funzioni per gli Shorts

Dalla sperimentazione sui video generati con l’intelligenza artificiale alle nuove frontiere della creazione digitale: mentre OpenAI riorganizza i propri strumenti come Sora, anche YouTube accelera sull’uso dell’IA nei contenuti brevi, introducendo una funzione innovativa per gli YouTube Shorts.

La piattaforma ha infatti avviato il rilascio di un sistema che consente ai creator di realizzare avatar digitali basati sull’intelligenza artificiale, da integrare direttamente nei propri video. Si tratta di rappresentazioni virtuali in grado di riprodurre aspetto e voce dell’utente, aprendo nuove possibilità nella produzione di contenuti.

Secondo quanto spiegato dall’azienda, questi avatar permettono di creare clip che riflettono fedelmente le caratteristiche della persona reale, mantenendo al tempo stesso controlli di sicurezza e trasparenza. Ogni utente può generare e gestire il proprio doppio digitale tramite app mobile, con la possibilità di eliminarlo in qualsiasi momento.

Per garantire un utilizzo responsabile, i contenuti realizzati con questa tecnologia saranno chiaramente identificabili: includeranno etichette visibili sull’uso dell’intelligenza artificiale e sistemi di protezione come filigrane digitali, in linea con standard riconosciuti nel settore.

La creazione dell’avatar richiede pochi passaggi: è necessario registrare un breve video del proprio volto e un campione vocale, seguendo alcune indicazioni tecniche per ottenere risultati più accurati, come una buona illuminazione e un ambiente privo di rumori o interferenze.

L’accesso alla funzione è limitato agli utenti maggiorenni. Una volta completata la configurazione, sarà possibile generare brevi clip — della durata massima di pochi secondi — partendo da semplici comandi testuali o modificare contenuti già esistenti attraverso strumenti di remix.

Con questa novità, YouTube punta a rendere la creazione video ancora più accessibile e immediata, pur cercando di mantenere un equilibrio tra innovazione, trasparenza e tutela degli utenti.