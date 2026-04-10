Siena capitale della musica: il Chigiana Festival 2026 tra prime assolute, grandi nomi e nuovi talenti

Oltre cento appuntamenti, più di ottocento artisti coinvolti e decine di nuove composizioni: sono questi i numeri della dodicesima edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, in programma dal 7 luglio al 1° settembre. Intitolata “Isole”, la rassegna trasformerà Siena e il suo territorio in uno dei principali centri della scena musicale internazionale.

Il cartellone si sviluppa attraverso sette percorsi tematici, pensati come altrettanti “approdi” artistici. L’inaugurazione sarà affidata al “Requiem” di Hans Werner Henze, figura centrale dell’edizione nel centenario della nascita, celebrato con un ampio focus che comprende oltre quaranta lavori.

Tra le produzioni operistiche spicca il “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart, con la regia di Henning Brockhaus. Grande attesa anche per la prima assoluta del “Requiem per Giulia Cecchettin” (15 luglio), nuova composizione di Andrea Mannucci, commissionata dall’Accademia Chigiana.

Tra gli eventi di punta torna il tradizionale concerto del 18 luglio in Piazza del Campo, con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding e la partecipazione al pianoforte di Stefano Bollani. L’evento sarà trasmesso in televisione e in radio, confermando la rilevanza nazionale del festival.

Non mancano le prime assolute, come “Tell me all. Tell me now” di Philippe Manoury, e i grandi capolavori del repertorio, tra cui la “Messa in si minore” di Johann Sebastian Bach, diretta da Alfredo Bernardini in collaborazione con il Mozarteum di Salisburgo.

Tra i ritorni più attesi, quello di Daniele Gatti, che guiderà nuovamente il corso di direzione d’orchestra. Da segnalare anche il concerto dell’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti nell’affascinante Abbazia di San Galgano.

Il festival accoglierà inoltre importanti realtà orchestrali, tra cui l’Orchestra della Toscana, il Barockorchester del Mozarteum e il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, insieme a giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Con una proposta che intreccia formazione, produzione e spettacolo, il Chigiana Festival si conferma un punto di riferimento internazionale, capace di unire tradizione e innovazione in un’unica, grande esperienza musicale.