“Per Sempre”, il vinile che celebra l’incontro eterno tra Ornella Vanoni e Gino Paoli

“Per Sempre” è il nuovo progetto discografico in vinile che rende omaggio al legame artistico tra Ornella Vanoni e Gino Paoli, due protagonisti assoluti della musica d’autore italiana, scomparsi a pochi mesi l’uno dall’altra.

Il disco, pensato come un tributo intenso e raffinato, sarà disponibile per un periodo limitato: il vinile 12 pollici a 45 giri, in versione marble orange numerata, potrà essere acquistato in pre-order esclusivamente il 9 e 10 aprile attraverso lo store ufficiale di Sony Music.

Questo progetto raccoglie due brani simbolo che rappresentano l’essenza di un sodalizio artistico capace di attraversare il tempo. Da un lato “L’appuntamento”, interpretato da Vanoni, dall’altro “Senza fine”, firmato da Paoli: due canzoni che raccontano una visione della musica fatta di eleganza, profondità emotiva e poesia.

L’incontro tra i due artisti ha segnato una stagione irripetibile della canzone italiana, fondendo la scrittura essenziale e intensa di Paoli con la voce sofisticata e avvolgente della Vanoni. Un dialogo musicale che ha trasformato sentimenti e parole in un linguaggio senza tempo.

Ad arricchire ulteriormente il progetto, un testo inedito firmato da Gino Castaldo, dedicato proprio alla loro collaborazione e al segno indelebile lasciato nella storia della musica.

“Per Sempre” si presenta così come un oggetto da collezione e, al tempo stesso, un omaggio emozionante a due artisti che hanno saputo trasformare la loro intesa in un racconto musicale destinato a non finire.