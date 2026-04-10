Claudio Baglioni porta il suo GrandTour a Trento: musica, celebrazione e omaggio al territorio

Claudio Baglioni ha fatto tappa a Trento nell’ambito del suo viaggio musicale lungo la penisola, scegliendo la città come una delle fermate simboliche del suo nuovo progetto.

Ospite speciale, il cantautore ha presentato il “GrandTour – La vita è adesso”, iniziativa pensata per celebrare i quarant’anni dell’album La vita è adesso. Il tour farà tappa il 2 settembre alla Trentino Music Arena, dove è in programma un appuntamento unico.

Nel corso della visita, Baglioni ha incontrato gli studenti del Conservatorio F.A. Bonporti e ha preso parte a un momento istituzionale nella Sala Depero, durante il quale gli è stata conferita la “Farfalla del Trentino”. A consegnare il riconoscimento è stato il vicepresidente della Provincia, Achille Spinelli, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale.

Parlando del progetto, l’artista ha spiegato di aver voluto costruire un percorso simbolico che unisce idealmente l’Italia da sud a nord.

Dopo una prima anteprima a Lampedusa, punto più meridionale, la scelta è caduta su una località settentrionale per tracciare una linea che attraversa l’intero Paese, mettendone in risalto la varietà di paesaggi, cultura e bellezze.

La tappa trentina rientra tra i quaranta luoghi selezionati in tutta Italia, scelti per il loro valore storico, artistico e naturalistico. Durante gli spettacoli, Baglioni sarà affiancato da un ensemble di venti musicisti e coristi, con cui riproporrà integralmente l’album che ha segnato una delle pagine più importanti della sua carriera.