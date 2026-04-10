A Tursi nasce il “Tornanza Festival – Lucania Edition”: due giorni per immaginare il futuro dei borghi italiani

Sarà Tursi, nel cuore della Basilicata, ad ospitare l’11 e 12 aprile il Tornanza Festival – Lucania Edition, un evento nazionale dedicato al futuro dei borghi e alle nuove traiettorie di vita, lavoro e comunità nei territori. L’iniziativa, promossa dal Progetto Tornanza insieme a Tursi Digital Nomads e con il patrocinio del Comune di Tursi, si terrà presso il Palazzo Monumentale F.lli Bruno e si propone come uno spazio di confronto concreto tra persone, idee e visioni.

Il festival nasce all’interno di un percorso culturale e progettuale che negli ultimi anni ha coinvolto migliaia di persone in tutta Italia, contribuendo a ridefinire il modo in cui si parla di territori e aree interne. La Tornanza, infatti, non è solo un progetto ma un vero e proprio movimento culturale che ha già generato un ecosistema fatto di eventi, contenuti editoriali, community e iniziative diffuse, capace di attivare nuove energie nei territori.

A testimonianza della rilevanza del fenomeno, il termine “Tornanza” è entrato nel vocabolario Treccani tra i neologismi del 2025, definito come il ritorno nel luogo d’origine per mettere a valore competenze ed esperienze acquisite altrove. Un riconoscimento che sancisce l’impatto culturale e sociale del progetto nel dibattito nazionale sul futuro del Paese.

I numeri raccontano una crescita significativa: in un solo anno il progetto ha superato oltre 45 eventi, affiancati da una forte presenza digitale che ha generato milioni di visualizzazioni e raggiunto decine di migliaia di persone. Un ecosistema in forte espansione che dimostra come il tema del ritorno e della rigenerazione dei territori sia oggi centrale per nuove generazioni e professionisti.

In questo contesto si inserisce il Tornanza Festival, che porta a Tursi due giorni di confronto, visione e progettualità.

Non è un caso che il Tornanza Festival – Lucania Edition si svolga proprio a Tursi. Negli ultimi cinque anni, infatti, il borgo è diventato un laboratorio concreto di sperimentazione e innovazione grazie all’attività di Tursi Digital Nomads, organizzazione nata nel 2021 con l’obiettivo di instaurare community internazionali di lavoratori da remoto nei borghi lucani. Tursi Digital Nomads ha contribuito a ridefinire il modo di vivere un piccolo borgo, trasformandolo in un punto di incontro tra locale e globale. Un percorso che ha permesso di generare impatto reale, non solo in termini di presenze (+ di 500 in 5 anni), ma anche di attivazione della comunità locale e di nuove opportunità economiche e sociali.

Tursi rappresenta oggi un esempio concreto di come Tornanza, Arrivanza e Restanza possano convivere e generare valore. Qui, infatti, si incontrano storie di chi è tornato, di chi ha scelto di restare e di chi è arrivato da fuori, contribuendo a costruire un ecosistema dinamico e in evoluzione.

Il festival si inserisce quindi in un contesto già attivo, rafforzandone la visione e ampliandone la portata.

L’obiettivo è contribuire a una nuova narrazione dei borghi, superando definitivamente l’idea di marginalità e restituendo centralità a questi luoghi come spazi di innovazione, impresa e qualità della vita.

Il programma si articola in due giornate complementari: la prima dedicata a talk, panel e keynote con ospiti dal mondo dell’impresa, della cultura e dell’innovazione, per analizzare opportunità e sfide dei territori; la seconda orientata all’esperienza e all’azione, con momenti sul territorio, confronto tra community e presentazione di progetti concreti nati dalla Tornanza.

Il Tornanza Festival rappresenta così l’espressione più recente di un movimento che sta contribuendo a ridefinire il rapporto tra persone e territori, mettendo al centro il valore delle relazioni, della mobilità e della restituzione. Un movimento che riconosce nella convergenza tra tornanza, restanza e arrivanza una delle chiavi per costruire nuovi modelli di sviluppo sostenibile e inclusivo per l’Italia.

Il festival è aperto al pubblico e si rivolge a tutti coloro che desiderano essere parte attiva di questo cambiamento.