Potenza, Premio Officine di Successo

Il prossimo 16 aprile 2026, la Biblioteca Nazionale di Potenza ospiterà Impact Lab – Premio Officine di Successo, una giornata dedicata all’innovazione e all’imprenditorialità nel Mezzogiorno, promossa da Vybra Factory Startup Studio in collaborazione con l’incubatore d’impresa Serea e Sistema Invitalia Startup.

L’evento nasce con un obiettivo concreto: mettere a disposizione di chi vuole fare impresa nel Sud Italia strumenti reali e competenze qualificate, connettendo aspiranti imprenditori, startup e PMI con esperti di innovazione, finanza agevolata e sviluppo d’impresa attraverso keynote istituzionali, sessioni di pitch, premiazioni e consulenze individuali.

“Vogliamo che chi ha un’idea smetta di essere spettatore e diventi protagonista. Impact Lab è il luogo in cui l’ingegno diventa impresa.” — Gerardo Graziano, Responsabile Startup Studio, Vybra Factory

CALL FOR IDEAS: APERTA LA SELEZIONE DI IDEE E PROGETTI DA FINANZIARE

Impact Lab lancia una chiamata aperta a chi ha un’idea imprenditoriale, un progetto in fase di sviluppo o una startup pronta a crescere. La Call for Ideas è attiva fino 14 Aprile 2026 e si rivolge ad aspiranti imprenditori, startup in fase early-stage, PMI, giovani under 35 e donne imprenditrici. I candidati selezionati saliranno sul palco per presentare il proprio progetto davanti a una giuria di esperti.

In palio, premi in mentoring, consulenze specialistiche e orientamento su bandi e finanziamenti per trasformare l’idea in impresa. Le candidature saranno valutate sulla base di fattibilità, impatto sul territorio, sostenibilità, originalità e chiarezza espositiva.

I BANDI: OPPORTUNITÀ CONCRETE PER CHI VUOLE FARE IMPRESA

Uno degli assi portanti di Impact Lab è l’orientamento alle agevolazioni pubbliche disponibili per imprenditori e startup del Mezzogiorno.

Durante l’evento, esperti Invitalia illustreranno i principali strumenti di finanziamento attivi. Resto al Sud 2.0 è il programma flagship per chi vuole avviare o potenziare un’attività nelle regioni del Sud: prevede finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato per under 55, con focus su turismo, artigianato, servizi e commercio.

Un keynote dedicato approfondirà requisiti, settori ammessi e procedura di candidatura. Invitalia presenterà inoltre Resto al Sud in Tour, l’iniziativa itinerante per portare orientamento e consulenze direttamente nei comuni lucani. Smart&Start Italia è lo strumento per startup innovative ad alto contenuto tecnologico, con finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro e quota a fondo perduto.

ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero si rivolge a donne e under 35 con finanziamenti a tasso zero fino a 3 milioni di euro, anche in combinazione con contributi a fondo perduto.

Cultura Cresce è il bando dedicato a imprese e organizzazioni attive nei settori della cultura, della creatività e del turismo culturale, una misura particolarmente rilevante per il ricco patrimonio storico e artistico della Basilicata.

Tutti questi strumenti saranno approfonditi durante le consulenze one-to-one del pomeriggio: sessioni individuali con esperti Invitalia per analizzare la propria situazione, verificare i requisiti di accesso e ricevere orientamento strategico personalizzato.

La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.