Maltempo, convocato il Tavolo Verde

A seguito dei danni provocati dagli eventi climatici che stanno interessando il territorio regionale, il Dipartimento alle Politiche agricole, alimentari e forestali ha convocato per domani, alle ore 11, il Tavolo Verde regionale, con il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole.

La riunione, che si terrà presso la sede del Dipartimento, rappresenta un passaggio operativo per condividere il quadro aggiornato della situazione e definire le azioni da mettere in campo a sostegno delle imprese agricole colpite.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le attività già attivate dalla Regione, a partire dalla ricognizione dei danni e dagli strumenti messi a disposizione delle aziende, fino alle misure attivabili nell’ambito del CSR Basilicata 2023-2027, sia per il ripristino del potenziale produttivo sia per il rafforzamento degli interventi di prevenzione.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per avviare un confronto finalizzato a costruire una risposta coordinata, anche in raccordo con il livello nazionale, in grado di accompagnare il comparto agricolo lucano in questa fase.

All’incontro sarà presente l’assessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala.