LucAS: convegno lunedì in Senato

A Roma il prossimo appuntamento di LucAS, con il convegno “PROGETTO LucAS Ambiente Salute: nuove evidenze per le politiche pubbliche”, che porterà in Senato le tematiche affrontate da LucAS.

L’appuntamento è per lunedì 13 Aprile, ore 15:00 Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica Via della Dogana Vecchia n. 29, Roma su iniziativa del Senatore Gianni Rosa – Vicepresidente della 8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica.

“Con il progetto LucAS (Lucania Ambiente e Salute) la nostra amministrazione compie un passo decisivo e senza precedenti verso una gestione consapevole e scientifica del territorio- ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi-.

È un vero e proprio patto per la salute e la trasparenza che stringiamo con ogni singolo lucano. Grazie a una sinergia di eccellenza che vede protagonista protagonista la Regione Basilicata insieme alla Fondazione Farbas, ai massimi esperti della salute e dell’ambiente — dall’Istituto Superiore di Sanità e all’Arpab, coinvolgendo l’intero sistema sanitario regionale con il San Carlo, il Crob di Rionero, ASP e ASM, e la ricerca d’avanguardia del CNR — e grazie a un prestigioso network accademico che, oltre alla nostra Unibas, vede la partecipazione di Atenei come la Federico II di Napoli, Padova, l’Unicamillus e il Campus Biomedico di Roma, a dare solidità scientifica al progetto, stiamo costruendo un modello di monitoraggio olistico che non ha eguali a livello nazionale.

Il nostro obiettivo è proteggere le persone attraverso una sorveglianza epidemiologica costante e valorizzare il territorio, monitorando aria, acqua e suolo. LucAS è anche un progetto di democrazia partecipata.

Vogliamo che i cittadini siano parte attiva del processo, attraverso la citizen science, perché la tutela dell’ambiente è una sfida che si vince solo insieme”.

L’incontro sarà aperto dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, con i saluti istituzionali di Presidente Gruppo Fratelli d’Italia Senato Lucio Malan, del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, dei due Assessori Regionali Laura Mongiello – Ambiente e Transizione energetica e Cosimo Latronico – Salute, Politiche per la Persona e PNRR. A chiudere, il Senatore Gianni Rosa.

Seguiranno gli interventi di Michele Busciolano – Responsabile Esecutivo Progetto LucAS e di RosaAnna Cifarelli – Responsabile Scientifica Progetto LucAS, che daranno il via alla tavola rotonda a cui parteciperà il Comitato Tecnico Scientifico del progetto.

“Quando nel 2021, con l’allora Giunta regionale, abbiamo approvato LucAS: Lucania/Ambiente/Salute, l’esigenza era quella di dare riscontro alle istanze dei cittadini. Le preoccupazioni sullo stato di salute dell’ambiente e sulle ripercussioni delle attività industriali più impattanti sull’uomo e sull’ambiente non potevano essere ignorate ancora.

LucAS costituisce un innovativo progetto di ricerca che guarda a tutti i Lucani, a tutto il territorio lucano e a tutte le aziende che operano in Basilicata, non solo quelle petrolifere, e lo fa studiando la salute dei cittadini e le matrici ambientali: aria, acqua, suolo ed ecosistemi.

Da Lucani, dobbiamo essere orgogliosi di questo progetto che rappresenta un’innovazione nel campo degli studi interdisciplinari e interistituzionali non solo, appunto, per le sue finalità di tutela ambientale e della salute umana ma anche perché rappresenta uno strumento conoscitivo e di orientamento delle politiche pubbliche”, le parole del Senatore Gianni Rosa.

A chiudere i lavori, Marcello Gemmato – Deputato della Repubblica – Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.