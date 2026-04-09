“Le Monde” in Basilicata dall’8 all’11 aprile

L’itinerario del giornalista del quotidiano nazionale francese toccherà a Matera, Grottole, Tricarico e Pietrapertosa. Il press tourè organizzato dall’Agenzia di Promozione territoriale, in collaborazione con Enit Francia.

Un giornalista del primo quotidiano nazionale francese, Hubert Prolongeau, sarà in Basilicata per quattro giorni, dall’8 all’11 aprile, seguendo un itinerario che tocca Matera, per quest’anno Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo; Grottole, recentemente insignita del titolo Città della ceramica; Tricarico, cittadina dall’impianto urbano che conserva tracce arabe e normanne, celebre per il suo Museo delle Maschere Antropologiche, custode delle tradizioni carnevalesche della cultura lucana e Pietrapertosa, nel cuore delle Dolomiti.

Organizzato dall’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata in collaborazione con ENIT Francia, il press tour diventerà un reportage su una delle testate più influenti d’Europa: secondo i dati certificati ACPM/OJD — l’organismo ufficiale di certificazione della stampa francese — Le Monde ha raggiunto a gennaio 2026 una diffusione pagata di 563.163 copie giornaliere, in crescita del 5,78% rispetto all’anno precedente, con un’audience di 2.737.000 lettori per numero medio nel secondo semestre 2025. Di questi, 1.407.000 appartengono a famiglie ad alta istruzione e maggiore capacità di spesa, più vocati dunque agli spostamenti.

L’azione si inserisce nel piano di marketing del 2026 che prevede educational dedicati e, più in generale, nella strategia di promozione internazionale dell’APT Basilicata, orientata a consolidare la reputazione della regione come destinazione autentica, lontana dai circuiti di massa, ricca di storia, paesaggio e saperi artigianali ancora integri.