Il Potenza Calcio in visita alla Prefettura di Potenza

Prosegue il fitto calendario d’impegni istituzionali del Potenza Calcio dopo la vittoria della Coppa Italia Regionale Trenitalia.

Nel pomeriggio, la società Potenza Calcio ha fatto visita alla Prefettura di Potenza. Per l’occasione, i dirigenti rossoblù, accompagnati dallo staff tecnico e dai calciatori, hanno incontrato il Prefetto di Potenza Michele Campanaro.

Presenti anche il Questore Raffaele Gargiulo, il Comandante provinciale dei Carabinieri Luca D’Amore e Marco Cappetta del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

L’incontro si è svolto all’interno della Sala Italia e ha visto gli atleti rossoblù condividere la gioia della conquista dello storico trofeo.

Il Presidente Donato Macchia ha inoltre omaggiato i presenti con la maglia ufficiale della doppia finale della Coppa Italia di Serie C disputata contro il Latina.

“Esprimo grande gioia per la conquista di questo importante trofeo nazionale da parte del Potenza Calcio – ha dichiarato il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro – ho seguito con piacere la finale d’andata, dove i giocatori hanno dato dimostrazione di attaccamento alla maglia.

Questa è la conferma che, attraverso il sacrificio, il sudore, il senso di appartenenza e la condivisione, non ci sono ostacoli nel realizzare grandi sogni”.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, che ha commentato: “Ringrazio il Prefetto e tutti i presenti per il tempo che ci hanno dedicato. Per noi era necessario effettuare questo passaggio.

Lo spirito di condivisione ci sta accompagnando durante tutte le visite che stiamo effettuando sul territorio. Questa è la vittoria di tutti”.