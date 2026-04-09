Domenica 12 Aprile a Francavilla in Sinni presentazione del libro di Mirna Mastronardi ” Sarò la tua voce”

Domenica 12 Aprile alle ore 19:00 presso la Sala Multimediale di Francavilla in Sinni, il Circolo Arci Francaviva e la Biblioteca Comunale, in collaborazione con il Patto della Lettura del Lagonegrese e con il patrocinio dal Comune di Francavilla in Sinni , presenteranno il libro “Sarò la tua voce – La storia di Dea e il dolore di una generazione” di Mirna Mastronardi pubblicato da Mondadori.

L’iniziativa vedrà l’autrice dialogare con la giornalista Mariapaola Vergallito e la psicologa M.Celeste Molinari in un incontro dedicato alla memoria della figlia Dea, scomparsa a soli quindici anni.

Mirna Bruna Mastronardi è nata e cresciuta in provincia di Matera. Giornalista pubblicista fino al 2022, prima della nascita di Dea ha lavorato per «il Quotidiano della Basilicata» e il Tg di BluTv. Dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore, ha promosso la creazione dell’associazione “Agata – Volontari contro il cancro” e, per il suo impegno, nella primavera del 2023 è stata nominata cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella.

Il libro è un racconto intimo e coraggioso, che segue a ritroso le loro impronte di madre e di figlia, tra le difficoltà di vivere in una piccola frazione della Basilicata, i sacrifici di una mamma single, la paura della malattia e l’amore indissolubile che lega Dea alla sua famiglia.

Attraverso i ricordi di Mirna, la voce di Dea ci parla. Ci racconta la spensieratezza di una bambina intelligente, buffa e generosa, e la dolce fragilità di un’adolescente alla ricerca della propria identità. Ma ci svela anche un mondo sotto la superficie, fatto di solitudine e insicurezze, di disegni inquietanti e contenuti online che alimentano l’autolesionismo, amplificando le vulnerabilità dei più giovani.

Mentre raccoglie i tasselli della storia di Dea, Mirna scopre il suo nuovo cammino: fonda l’associazione “Dea per sempre”, per proteggere i ragazzi più fragili e denunciare i pericoli invisibili che li circondano. Perché se lei non è riuscita ad aiutare in tempo sua figlia, forse sarà proprio la storia di Dea ad aiutare chi, come lei, è sprofondato nel buio. E a riaccendere una luce