Demo day sulla transizione green e digitale

Si svolgerà a Matera, domani 10 aprile, con inizio alle ore 15:00, presso l’Hotel San Domenico Al Piano, il Demo Day dal titolo “Transizione green: energie, strumenti e opportunità – Imprese, città e paesi “Smart”.

L’evento, organizzato dal Cluster Energia Basilicata, sarà una giornata dimostrativa rivolta a piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni e a tutti gli interessati che necessitano di conoscere l’offerta sperimentale e le applicazioni in materia di tecnologie emergenti e innovazioni funzionali ad accelerare processi di transizione green e digitale.

Il Cluster Energia Basilicata, infatti, è uno dei partner del Polo “European Digital Innovation Hub – Heritage Smart Lab (EDIH-HSL)”, centro di accelerazione per la transizione digitale e green delle PA e delle PMI, in cui svolge un ruolo attivo nell’ambito di iniziative ed interventi specifici legati all’innovazione della filiera energetica.

Il focus tematico della giornata sarà una domanda: come rendere imprese, città e paesi “Smart?” – alla quale si proverà a rispondere attraverso progetti, idee e confronti.

Introduzione a cura di Ida Leone, vicepresidente del Cluster Energia Basilicata. A seguire, aziende, enti di ricerca, esperti e giovani innovatori associati del Cluster Energia Basilicata presenteranno tecnologie, applicazioni e idee progettuali per rispondere alle sfide che la transizione energetica e digitale pone a livello internazionale e locale.

Saranno presenti l’ENEA, C.O.M, Inelectric, l’I.T.S Academy di Basilicata, Refil e Restart Energy Lab per parlare di comunità energetiche rinnovabili, idrogeno, monitoraggio delle bio-risorse, nuove tecnologie e soluzioni smart per l’efficienza energetica in contesti urbani.

All’evento parteciperà anche il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, liceo quadriennale sperimentale delle scienze applicate per la Transizione Ecologica e Digitale (TrED), con un intervento a cura della Dirigente Scolastica Marialuisa Sabino.

Conclusioni a cura del Presidente del Cluster Energia lucano, Luigi Marsico.

In allegato il programma completo dell’evento, aperto a tutti gli interessati.

Per confermare la partecipazione, è suggerita la registrazione al seguente link: https://forms.gle/SN8RhABxFZJCBt1YA