Delegazione di Tetuan in visita a Matera

Questa mattina il Comune di Matera e la Fondazione Matera Basilicata 2019 hanno accolto nel Palazzo Municipale la delegazione ufficiale della città di Tetouan, che condivide con Matera il titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

La delegazione è composta da Anas El Yamlahi, coordinatore generale del progetto “Tetuán, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo”; Amina Bourjila, rappresentante del Comune di Tetouan; Mehdi Zouak, direttore dell’Istituto Nazionale di Belle Arti; Bouabid Bouzid, artista plastico; e Jenane Zuaqui, esponente dell’associazionismo.

All’incontro istituzionale hanno preso parte il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, l’Assessore alla Cultura Simona Orsi, l’Assessore alle Politiche Giovanili e all’Internazionalizzazione Giuseppe Casino, il Presidente del Consiglio Comunale Donato Braia, la Direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019 Rita Orlando, il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana Giovanni Mianulli, il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini e il Prorettore con delega alla Internazionalizzazione dell’Unibas Michele Greco.

La visita, che avrà la durata di tre giorni, è orientata alla costruzione di una cooperazione concreta tra le due città, traducendo il titolo MCCD 2026 in progetti culturali, educativi e territoriali condivisi tra le due sponde del Mediterraneo.