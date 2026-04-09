CULTURA E EVENTI

Csv Basilicata: proroga al 16 aprile per la presentazione delle domande per il Servizio Civile Universale

Foto di redazione redazione09/04/2026

E’ stato prorogato al 16 aprile il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di Servizio Civile Universale (Scu) 2026 inizialmente fissato per mercoledì 8 aprile.

A deciderlo, nelle scorse ore, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Scu.

“ Per gli aspiranti operatori volontari ci saranno a disposizione 8 giorni in più per presentare la propria candidatura- ricorda Gianleo Iosca direttore del Centro Servizio al Volontariato (Csv) di Basilicata, ente attuatore dei progetti di Servizio civile- un’occasione imperdibile di crescita personale e professionale”.

Centosessantasei i posti messi quest’anno a bando dal Csv lucano che ha pensato a una serie di progetti di Servizio civile riguardanti tematiche di interesse generale come la povertà, la disabilità, l’ accoglienza e l’inclusione sociale.

“ La proroga consentirà di ampliare il bacino delle domande- continua Iosca- ed è segnale della volontà del Dipartimento di consentire a un maggior numero di giovani di sperimentare un’esperienza unica che contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e professionale di chi vi prende parte”.

Le candidature, riservate ai giovani tra i 18 e i 28 anni, potranno essere inviate esclusivamente on line.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet del Csv Basilicata. “ Fino alla scadenza del 16 aprile, anche gli sportelli di Potenza e Matera- ricordano dal Csv – resteranno a disposizione degli interessati per ogni chiarimento”.

Foto di redazione redazione09/04/2026
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