Circa 2,7 meuro per i Pod di Lauria e Chiaromonte

Prosegue il programma di riqualificazione del patrimonio sanitario regionale con due interventi mirati che riguardano i presidi ospedalieri distrettuali (POD) di Lauria e di Chiaromonte, per un investimento complessivo di quasi 2,7 milioni di euro.

Nel dettaglio, la Giunta regionale ha approvato il progetto relativo al Presidio Ospedaliero Distrettuale di Lauria, che prevede un intervento integrato di rifacimento del tetto e l’adeguamento del terzo piano, per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro.

L’intervento è articolato in due fasi funzionali e coordinate ovvero il rifacimento completo della copertura, con opere di impermeabilizzazione, isolamento e messa in sicurezza e la ristrutturazione del terzo piano, che manterrà la destinazione sanitaria ma con una nuova distribuzione degli spazi e un ammodernamento complessivo degli ambienti.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza dell’edificio, l’efficienza impiantistica e la qualità degli ambienti di cura, rendendo il presidio più adeguato agli standard attuali.

Parallelamente, è stato approvato il progetto per il POD di Chiaromonte, che prevede il rifacimento della copertura e il completamento del quinto piano, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

L’intervento consentirà di completare porzioni di struttura non ancora pienamente utilizzabili e di rendere più funzionali gli spazi sanitari, aumentando la capacità operativa del presidio e migliorando la qualità dei servizi offerti.

Entrambi gli interventi rientrano nella programmazione regionale finanziata con risorse già disponibili, derivanti dalla rimodulazione dei fondi dell’articolo 20 della legge 67/88 e sono finalizzati al rafforzamento della rete ospedaliera territoriale.

“Si tratta di interventi concreti che incidono sulla qualità delle strutture e dei servizi – dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico – con un’attenzione particolare ai presidi delle aree interne.

Investire su Lauria e Chiaromonte significa rafforzare la sanità di prossimità, migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e garantire ai cittadini spazi più sicuri, moderni e funzionali.

Siamo perfettamente allineati in un percorso di ammodernamento delle infrastrutture sanitarie, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali e valorizzare i presidi locali come punti di riferimento per le comunità”.