A Matera 9° Congresso di Pneumologia dell’Asm

Matera si prepara ad accogliere la nona edizione del Congresso di Pneumologia “Basilicata 2026 – Sinergie e nuove frontiere in Medicina respiratoria interdisciplinare”, in programma il 10 e 11 aprile all’Unahotels di Borgo Venusio.

L’evento, patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera, rappresenta ormai un appuntamento di riferimento per specialisti, professionisti sanitari e studiosi impegnati nel campo della medicina respiratoria.

Anche quest’anno il Congresso è organizzato da Franca Matilde Gallo, pneumologa e Responsabile dell’Unità Operativa di Pneumologia Territoriale dell’ASM Matera.

Giunto alla sua nona edizione, il Congresso conferma il proprio ruolo di spazio privilegiato di confronto scientifico e multidisciplinare su un ambito, quello delle patologie polmonari, che continua a rappresentare una delle principali sfide sanitarie, sociali ed economiche del nostro tempo.

Il programma scientifico si articolerà in relazioni, tavole di approfondimento e letture magistrali, affrontando tematiche di forte impatto clinico e sociale, con particolare attenzione alle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche.

In un contesto di profonda evoluzione scientifica e tecnologica, il Congresso punta a rafforzare l’interesse verso ricerca, innovazione e integrazione tra discipline, promuovendo un modello di sanità moderna, competitiva e sempre più orientata all’eccellenza delle cure.

“Questo Congresso rappresenta un momento di altissimo valore scientifico e strategico – dichiara il Direttore Generale dell’ASM Matera, Maurizio Friolo – per il nostro territorio e per l’intera comunità sanitaria regionale.

Investire nel confronto tra specialisti, nella ricerca e nell’innovazione significa costruire una sanità capace di rispondere con efficacia alle nuove sfide cliniche, garantendo ai cittadini percorsi di cura sempre più avanzati e personalizzati.

La pneumologia, oggi più che mai, richiede una visione interdisciplinare e una rete professionale forte: Matera, con questo appuntamento, si conferma centro di eccellenza e laboratorio di futuro.”