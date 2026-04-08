Report Svimez “Un Paese, due emigrazioni”
Il Mezzogiorno continua a perdere giovani competenze qualificate. Accanto a questa dinamica si afferma un fenomeno in rapida crescita: la mobilità "sommersa" degli anziani, i "nonni con la valigia", che conservano la residenza al Sud ma raggiungono figli e nipoti emigrati al Centro-Nord.
Il Mezzogiorno continua a perdere giovani competenze qualificate, con una mobilità sempre più anticipata già al momento dell’iscrizione all’Università, che riduce strutturalmente le possibilità di rientro.
Accanto a questa dinamica si afferma un fenomeno in rapida crescita: la mobilità “sommersa” degli anziani, i “nonni con la valigia”, che conservano la residenza al Sud ma raggiungono figli e nipoti emigrati al Centro-Nord.
Questi i principali dati del Report della Svimez “Un Paese, due emigrazioni”, che verrà presentato a Matera, sabato 18 aprile, alle ore 10.30 presso la sala consiliare della Provincia.
A presentare il Report sarà la ricercatrice della Svimez, Serenella Caravella, dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, del sindaco della città, Antonio Nicoletti, e della direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando.
Seguirà la tavola rotonda sul “diritto a restare”, coordinata da Raffaele La Regina e con il contributo della studiosa Chiara Saponaro della Filef, della vicepresidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, Maria Sabia, della presidente di Casa Netural, Mariella Stella, e del deputato Marco Sarracino, promotore di una pdl sul “diritto a restare”.
L’evento “gode – è spiegato nella nota di presentazione – del patrocinio morale della Provincia di Matera e della Fondazione Matera Basilicata 2019”.