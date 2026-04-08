Potenza Calcio in visita alla Regione Basilicata

Proseguono le attività istituzionali del Potenza Calcio dopo la vittoria della Coppa Italia Regionale Trenitalia.

Questo pomeriggio, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, si è svolto l’incontro con i rappresentanti delle istituzioni regionali.La squadra ha consegnato simbolicamente il prestigioso trofeo nazionale al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha dichiarato: “Il Potenza ha dimostrato che nel calcio tutto è possibile, che per raggiungere risultati importanti bisogna crederci sempre con grande abnegazione. L’allenatore, i giocatori e tutto lo staff hanno conquistato un trofeo nazionale che non era affatto scontato. Speriamo che questo successo sia d’auspicio, un segnale per fare crescere ulteriormente la nostra regione”.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, che ha commentato: “Il calcio in Basilicata cresce se lavoriamo tutti insieme affinché si possano tracciare traguardi importanti con consapevolezza, infrastrutture e stabilità. Sono convinto che anche questo trofeo possa consentire alle istituzioni di guardare al calcio come volano per la crescita territoriale oltre che come vetrina per l’intera Basilicata. Vedere la gioia sui volti dei nostri tifosi ci riempie d’orgoglio”