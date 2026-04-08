“I Semi di Persefone”: a Marconia un viaggio tra mito, identità e rinascita

MARCONIA – Un percorso artistico che affonda le radici nella mitologia classica e nella tradizione lucana, intrecciando simboli antichi e sensibilità contemporanea. Si intitola “I Semi di Persefone” la mostra d’arte dello scultore alianese Nicola Toce, in programma domenica 12 aprile a partire dalle ore 16:00 presso il Cine Teatro di Marconia.

L’esposizione propone un’immersione nel mito di Persefone, figura emblematica della cultura greca, raccontata attraverso sculture e maschere in cartapesta.

Un viaggio simbolico che attraversa la dualità universale tra vita e morte, luce e oscurità, rappresentando la trasformazione della giovane Core nella potente Regina degli Inferi. Un mito che, da sempre, spiega il ciclo delle stagioni e diventa metafora di crescita interiore, equilibrio tra razionalità ed emozione, e rinascita personale.

«Con le mie opere racconto il legame profondo tra tradizione e identità – spiega Nicola Toce – dando forma, attraverso la cartapesta, a storie, volti e simboli della cultura popolare. Cerco di rappresentare emozioni autentiche e memorie collettive, trasformando materiali semplici in espressioni cariche di significato e sapere antico».

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Marconia guidata dal presidente Paolo Giannasio, si configura come un appuntamento culturale di ampio respiro, capace di unire arte, antropologia e territorio.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pisticci, Domenico Albano, seguiranno gli interventi del presidente della Pro Loco Marconia, Paolo Giannasio; del presidente EPLI Basilicata, Rocco Franciosa; del presidente CNA Matera, Leo Montemurro; dell’antropologa Francesca Romana Uccella; dell’antropologa dell’Unibas, Vita Santoro; del professore di Lingua e Letteratura greca dell’Università di Perugia, Donato Loscalzo; della storica dell’arte dell’Unibas, Milena Ferrandina; della direttrice dell’APT, Margherita Sarli; del consigliere regionale Nicola Morea; del presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella; e dello scultore Nicola Toce.

La serata sarà moderata dalla giornalista Mary Padula. La mostra resterà aperta al pubblico per trenta giorni, offrendo ai visitatori l’opportunità di entrare in contatto diretto con un universo artistico che fonde il volto della terra lucana con il mistero dell’anima.

Significative anche le parole del presidente della Pro Loco, Paolo Giannasio: «L’idea nasce dal desiderio di portare a Marconia le maschere cornute di Aliano, simbolo unico della tradizione lucana.

Da bambino ne avevo paura, oggi ne comprendo il valore profondo: rappresentano il confine tra vita e morte.

Anche la mia professione di medico mi ha portato a maturare una diversa consapevolezza su questi temi, inoltre il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, ha dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti di questa iniziativa che, in un’epoca globalizzata, valorizza le nostre radici culturali immateriali».

“I Semi di Persefone” si presenta così come un’esperienza artistica e culturale intensa, capace di raccontare, attraverso forme e materiali della tradizione, il senso universale del ciclo della vita.