Adoc su proroga termini Servizio Civile
L’Adoc Basilicata informa i giovani lucani sulla possibilità di presentare la propria domanda fino alle ore 14 del prossimo 16 aprile. Un’opportunità per quanti desiderano impegnarsi in un’esperienza di crescita personale e professionale, contribuendo al benessere della collettività
L’ADOC Basilicata, in una nota, informa i giovani interessati che è stata ufficialmente prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Servizio Civile Universale.
Il nuovo termine è fissato al 16 aprile 2026 alle ore 14:00.
È possibile presentare domanda per una delle seguenti sedi ADOC presenti sul territorio lucano:
- ADOC Potenza – Via Tommaso Stigliani;
- ADOC Potenza – Via Napoli;
- ADOC Potenza – Via Angilla Vecchia;
- ADOC Potenza – Via Torraca;
- ADOC Matera;
- ADOC Lauria;
- ADOC Policoro;
- ADOC Rionero in Vulture;
- ADOC Sant’Arcangelo;
- ADOC Trecchina.
Si tratta di un’importante opportunità per tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano impegnarsi in un’esperienza di crescita personale e professionale, contribuendo allo stesso tempo al benessere della collettività.
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e accedere al portale dedicato al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/.