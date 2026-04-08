CULTURA E EVENTI

Adoc su proroga termini Servizio Civile

L’Adoc Basilicata informa i giovani lucani sulla possibilità di presentare la propria domanda fino alle ore 14 del prossimo 16 aprile. Un’opportunità per quanti desiderano impegnarsi in un’esperienza di crescita personale e professionale, contribuendo al benessere della collettività

Foto di redazione redazione08/04/2026

L’ADOC Basilicata, in una nota, informa i giovani interessati che è stata ufficialmente prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Servizio Civile Universale.

Il nuovo termine è fissato al 16 aprile 2026 alle ore 14:00.

È possibile presentare domanda per una delle seguenti sedi ADOC presenti sul territorio lucano:

  • ADOC Potenza – Via Tommaso Stigliani;
  • ADOC Potenza – Via Napoli;
  • ADOC Potenza – Via Angilla Vecchia;
  • ADOC Potenza – Via Torraca;
  • ADOC Matera;
  • ADOC Lauria;
  • ADOC Policoro;
  • ADOC Rionero in Vulture;
  • ADOC Sant’Arcangelo;
  • ADOC Trecchina.

Si tratta di un’importante opportunità per tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano impegnarsi in un’esperienza di crescita personale e professionale, contribuendo allo stesso tempo al benessere della collettività.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e accedere al portale dedicato al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Foto di redazione redazione08/04/2026
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