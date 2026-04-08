A Picerno l’11 aprile serata dedicata alla comunità argentina

Dopo aver festeggiato la fine del Ramadan insieme agli studenti della Scuola Vita Marcantonio, l’11 aprile rappresenterà un nuovo importante momento di incontro tra culture diverse presenti sul territorio.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Giusy Marsico, che continua a portare avanti con impegno i corsi di lingua italiana grazie al contributo di giovani picernesi e volontari. Un progetto che sta riscuotendo grande partecipazione e che si sta affermando come punto di riferimento per le comunità straniere residenti a Picerno e nei comuni limitrofi.

Studenti, docenti, associati e cittadini si riuniranno presso la Sala Consiliare per celebrare la comunità argentina locale. Protagonista della serata sarà il tango, simbolo culturale capace di unire persone e tradizioni diverse, creando un momento di condivisione e dialogo interculturale.

L’evento sarà un’occasione per valorizzare i principi di inclusione e solidarietà che hanno segnato il percorso politico e sociale di Vito Marcantonio, a cui la scuola è dedicata.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con nuove lezioni di italiano e ulteriori iniziative culturali, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere una società sempre più aperta, partecipativa e coesa.