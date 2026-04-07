Unibas, al via master su intelligenza artificiale

Il 20 marzo 2026 si è avviata la seconda edizione Master Universitario di II livello su “Intelligenza artificiale, didattica digitale e nuove tecnologie per i processi inclusivi” promosso dall’Università degli Studi della Basilicata per l’a.a. 2025-2026.

All’incontro inaugurale oltre ad Alessio Fabiano, Coordinatore del Master, erano presenti Giuseppe Spadafora, già Ordinario di Didattica dell’Università della Calabria, Mariafilomena Anzalone, Marika Calenda, Maria Grazia Lo Cricchio e Vincenzo Nunzio Scalcione, docenti Unibas e tutti membri del Comitato Scientifico del Master.

Il Master ha avuto un notevole successo raggiungendo 85 iscrizioni. I corsisti – docenti, formatori ed esperti del settore education – provengono da tutta Italia e sono entusiasti di iniziare questo percorso di alta formazione che li porterà ad affrontare il tema dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale in ambito educativo tra sfide, rischi ed opportunità.

Il percorso formativo approfondirà la centralità della Didattica digitale e dell’Intelligenza Artificiale nella progettazione didattica tra diritti e responsabilità, etica e nuovi spazi di apprendimento.

Un focus sarà, inoltre, rivolto all’Intelligenza emotiva, ai disagi nei nuovi spazi di apprendimento e al ruolo dell’intelligenza artificiale per la promozione di processi inclusivi di qualità.

Attenzione sarà dedicata, inoltre, alla costruzione di un nuovo curriculum digitale tra cittadinanza onlife, digital literacy e nuove competenze digitali. Il percorso sarà completato da attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche convenzionate, enti pubblici e privati.

Sono previsti, infine, seminari e conferenze internazionali, approfondimenti e testimonianze tenute dai massimi esperti del settore.

“L’Intelligenza Artificiale rappresenta la più importante sfida attuale per la scuola italiana e impone una riflessione epistemologica e didattica importante per guidare il cambiamento e non subirlo passivamente. Conoscere, comprendere e saper utilizzare in maniera competente l’IA e soprattutto saperla impiegare per promuovere il successo formativo e l’inclusione per una scuola democratica e meritocratica, deve essere una prerogativa di pedagogisti, insegnanti e formatori. Ringrazio il nostro Magnifico Rettore, Ignazio M. Mancini, il Direttore del Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, prof. Francesco Panarelli e il Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Unibas, prof. Claudio De Luca, per la sensibilità che hanno dimostrato nel volere e nel sostenere questo percorso di alta formazione, tra i primi in Italia, per tanti insegnanti ed educatori della Basilicata e del Sud.”

Con queste parole il prof. Alessio Fabiano ha salutato corsiste e corsisti durante la prima lezione. Le attività didattiche si concluderanno con la discussione di un elaborato finale previsto per novembre 2026.

Il Master rientra nell’offerta formativa dell’Università degli Studi della Basilicata relativa al Progetto PNRR “EDUNEXT” (DEH2023-00003) finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 INVESTIMENTO 3.4 – SUB-INVESTIMENTO “DIGITAL EDUCATION HUBS (DEH)” CUP E83C23003480007 e si inserisce nelle attività del LABORATORIO ORIAID (Orientamento, Intelligenza Artificiale, Inclusione e Disagi) di recente attivazione presso il Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell’Università degli Studi della Basilicata.

ORIAID è focalizzato sulla didattica orientativa e inclusiva attraverso l’intelligenza artificiale. Il Laboratorio mira anche a potenziare le competenze di insegnanti, formatori, tutor ed educatori specializzati, tramite approcci pratici e tecnologie innovative.