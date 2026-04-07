Streaming in Italia: attualmente in vetta “Norimberga” e “Something Very Bad Is Going to Happen” – Classifica JustWatch

La nuova classifica settimanale di JustWatch fotografa un panorama in continuo movimento per quanto riguarda i contenuti più popolari sulle piattaforme streaming in Italia.

Tra nuove entrate e conferme, il podio dei film cambia volto, mentre quello delle serie TV si consolida con alcune novità interessanti.

🎬 Film: rivoluzione in vetta

Per i film, il podio di questa settimana si rinnova profondamente con due debutti che conquistano subito le prime posizioni.

Al primo posto troviamo Norimberga, che entra direttamente in vetta. Ambientato nel periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il film segue uno psichiatra statunitense incaricato di valutare la sanità mentale di importanti prigionieri nazisti, stabilendo se siano idonei a essere processati per crimini di guerra. Tra dilemmi etici e pressioni politiche, il suo lavoro si complica ulteriormente quando si confronta con Hermann Göring, figura chiave del regime hitleriano.

Debutto diretto anche per Crime 101 – La strada del crimine, che conquista la seconda posizione. Il film racconta la storia di Mike Davis, ladro esperto attivo lungo la Highway 101 di Los Angeles, pronto a mettere a segno il colpo definitivo prima di ritirarsi. Per riuscirci, si affida alla mediatrice assicurativa Sharon Colvin, ma mentre il piano prende forma, un detective e la sua squadra si avvicinano sempre di più, mettendo tutto a rischio.

Scivola invece al terzo posto Una battaglia dopo l’altra, che perde due posizioni ma resta saldo sul podio anche grazie all’eco del successo agli Oscar. Il film ha conquistato ben 13 nomination e 6 vittorie, inclusa quella come Miglior film. Il racconto segue i French 75, ex gruppo rivoluzionario che si ritrova anni dopo per affrontare un nemico del passato. Un thriller intenso con un cast d’eccezione guidato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro.

📺 Serie TV: conferme e nuove tensioni

Sul fronte serie TV, la vetta resta invariata per la seconda settimana consecutiva.

Al primo posto si conferma Something Very Bad Is Going to Happen, disponibile su Netflix. Il drama segue una giovane coppia che, dopo aver deciso di sposarsi, si reca a casa dei genitori di lui per celebrare l’unione. A una settimana dal matrimonio, però, un evento sconvolgente incrina la fiducia reciproca, trasformando la quotidianità in un crescendo di tensione psicologica.

Rimane stabile in seconda posizione The Pitt, un intenso medical drama ambientato nel Trauma Medical Center di Pittsburgh. La serie racconta la vita di medici e infermieri alle prese con emergenze continue, carenze strutturali e pressioni burocratiche, alternando momenti ad alta tensione a storie personali coinvolgenti.

Chiude il podio Paradise, che entra direttamente tra le prime tre posizioni. Ambientata in una comunità esclusiva abitata da ultra-milionari, la serie prende il via con un omicidio che sconvolge l’apparente tranquillità del luogo. L’indagine porta alla luce segreti, rivalità e tensioni nascoste dietro una facciata di lusso e perfezione.

La classifica di questa settimana evidenzia una forte presenza di storie tese e complesse: dai drammi storici ai thriller psicologici, fino ai crime e ai medical drama realistici. Il pubblico italiano sembra premiare narrazioni intense, ricche di conflitti morali e personaggi sfaccettati.

Tra nuove uscite e titoli già affermati, lo streaming continua a offrire un panorama variegato, capace di soddisfare gusti diversi e di rinnovarsi settimana dopo settimana.

Classifica film e serie tv