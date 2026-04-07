In Togo un centro di formazione lucano

Dopo oltre dodici anni di impegno, lavoro e sostegno condiviso, l’associazione Il Pozzo della Farfalla promuove una serata speciale dal titolo “Realizzato insieme a voi come un coro con le voci”, in programma venerdì 10 aprile 2026 presso il Cineteatro Don Bosco.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di presentare ufficialmente al territorio e agli organi di informazione il traguardo raggiunto: la conclusione dei lavori e l’inaugurazione del Centro di Formazione Domenico Lorusso in Togo, progetto sviluppato nel corso di oltre un decennio grazie al contributo di una rete ampia di sostenitori, volontari e partner.

Quello del Centro rappresenta un percorso lungo e articolato, avviato più di dodici anni fa e portato avanti con continuità dall’associazione. Un progetto che ha saputo consolidarsi nel tempo attraverso relazioni, cooperazione e una visione condivisa dello sviluppo, fino a tradursi in una struttura concreta al servizio della formazione.

La serata del 10 aprile si configura come un momento di restituzione pubblica e racconto, durante il quale verranno presentate immagini, testimonianze e contenuti legati alle diverse fasi di realizzazione del Centro, fino all’inaugurazione avvenuta recentemente in Togo.

Il racconto del progetto sarà accompagnato e messo in scena attraverso uno spettacolo originale ideato da Tonino Nella e Maria Bombino, che guideranno il pubblico in un percorso narrativo ed emotivo capace di ripercorrere le tappe più significative di questi anni. La dimensione teatrale e musicale diventa così uno strumento per rendere accessibile e condivisibile un’esperienza complessa e profondamente umana.

Ad arricchire ulteriormente la serata sarà la partecipazione del Coro Gospel Voices Power, che contribuirà con momenti musicali a creare un clima di coinvolgimento e condivisione.

Come sottolinea il Presidente dell’associazione, Corrado Amodeo:

“Per oltre dodici anni abbiamo raccontato questo progetto e lo abbiamo costruito insieme a tante persone. Questa serata è pensata soprattutto come un momento di restituzione: vogliamo condividere non solo un risultato, ma un percorso fatto di fiducia, legami e impegno. Il Centro è nato in Togo, ma è anche il frutto di una comunità che ha scelto di crederci nel tempo.”

L’evento rappresenta inoltre un’occasione per ribadire il ruolo del territorio e dei mezzi di informazione nel dare visibilità e continuità a iniziative di cooperazione internazionale, contribuendo a costruire consapevolezza e partecipazione attorno a progetti di lungo periodo.

L’associazione Il Pozzo della Farfalla invita giornalisti, operatori dell’informazione e la cittadinanza a partecipare.

Informazioni evento:

Venerdì 10 aprile 2026

Cineteatro Don Bosco

Ingresso ore 20:00 – Inizio spettacolo ore 20:30