Agguato all’alba a Napoli: ucciso un 20enne davanti a un bar

Un giovane di 20 anni, Fabio Ascione, è morto nelle prime ore di oggi dopo essere stato colpito da colpi d’arma da fuoco in via Carlo Miranda, a Napoli.

L’episodio si è verificato intorno alle 5:10, nei pressi di un bar. Il giovane è stato gravemente ferito al torace ed è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, il 20enne sarebbe stato raggiunto da due individui a bordo di uno scooter che hanno aperto il fuoco, colpendolo mortalmente.

Al momento dell’agguato, la vittima si trovava all’esterno del locale insieme ad alcuni amici. Il giovane, incensurato, non risultava coinvolto in ambienti criminali.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Le indagini sono concentrate anche su un aspetto cruciale: stabilire se il giovane fosse il reale obiettivo dell’agguato o se si tratti di un errore di persona.