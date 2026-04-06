Tragedia nella notte a Roma: perde la vita un adolescente investito mentre attraversa

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel quartiere di Casal Monastero, nel IV Municipio Tiburtino della capitale Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – che avrebbe compiuto 17 anni nel corso dell’anno – stava rientrando a casa quando è stato travolto da un’auto mentre attraversava la carreggiata.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche: soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, è deceduto poco dopo il ricovero. Il conducente del veicolo, un 19enne, è rimasto illeso ed è stato sottoposto agli accertamenti previsti.

Profondo il cordoglio nel mondo sportivo locale. La società ASD Tor Lupara, in cui il ragazzo militava, ha voluto ricordarlo con parole commosse, sottolineando la sua passione per il calcio e il legame costruito negli anni con compagni e allenatori. Anche l’Aranova ha espresso vicinanza alla famiglia e alla Roma City FC per la perdita improvvisa.

Il dramma si inserisce in un fine settimana particolarmente difficile per la sicurezza stradale, coincidente con le festività di Pasqua. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Sapidata-Asaps e dall’ASAPS, tra venerdì e domenica si contano già 26 vittime sulle strade italiane, un bilancio ancora provvisorio.

Tra le persone decedute si registrano motociclisti, automobilisti, pedoni e ciclisti. La vittima più giovane è un bambino di 8 anni morto lungo l’autostrada A21, mentre la più anziana è un pedone di 83 anni deceduto a Firenze. Due distinti incidenti con più vittime, avvenuti a Roma e a Sarzana, hanno causato complessivamente quattro morti.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, il Lazio è la regione con il maggior numero di vittime, seguito da Liguria e Toscana. Numeri rilevanti anche in Piemonte, Veneto e Lombardia, mentre altri casi si registrano in diverse aree del Paese.