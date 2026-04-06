Nuova uscita a sorpresa per gli U2: pubblicato l’EP “Easter Lily”

Gli U2 sorprendono i fan con la pubblicazione improvvisa di un nuovo EP composto da sei brani, intitolato U2 – Easter Lily.

Il progetto arriva mentre la band è ancora impegnata nelle registrazioni del prossimo album in studio e rappresenta una nuova raccolta indipendente pensata per essere condivisa con il pubblico in attesa del disco ufficiale.

L’EP segue di poche settimane Days of Ash, distribuito in concomitanza con il Mercoledì delle Ceneri. Se quel lavoro rifletteva il clima turbolento del mondo contemporaneo, il nuovo progetto si muove su un piano più intimo e introspettivo, affrontando temi come i legami umani, il lutto, la speranza e la rinascita.

A raccontare lo spirito della pubblicazione è stato Bono, che ha sottolineato come il gruppo stia parallelamente lavorando a un disco pensato per la dimensione live, caratterizzato da un’energia intensa e colori sonori marcati. Il cantante ha inoltre evidenziato come, in un periodo segnato da incertezze globali, la musica rappresenti per la band una forma di reazione e resistenza.

Nel parlare di U2 – Easter Lily, l’artista ha spiegato che i brani nascono da riflessioni personali e da una ricerca più profonda, citando anche l’influenza dell’album Easter di Patti Smith, pubblicato nel 1978, a cui il titolo rende omaggio.

L’uscita dell’EP è accompagnata anche da un’edizione digitale speciale della rivista ufficiale del gruppo, U2 – Propaganda – Easter Lily, pensata per offrire contenuti esclusivi e approfondimenti dedicati al nuovo progetto.