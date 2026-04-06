Incidente sulla Statale 7 vicino Matera Sud: diversi veicoli coinvolti e traffico rallentato

Nella mattinata odierna, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Matera è stata impegnata in un intervento di emergenza a seguito di un sinistro verificatosi lungo la Strada Statale 7, all’altezza del chilometro 568, in prossimità dello svincolo Matera Sud.

Nel tamponamento sono rimasti coinvolti quattro mezzi e dodici persone. Tra queste, quattro hanno riportato ferite e sono state immediatamente assistite dal personale sanitario del servizio di emergenza 118 giunto sul luogo dell’accaduto.

I Vigili del Fuoco hanno operato per prestare soccorso e mettere in sicurezza sia l’area interessata sia i veicoli coinvolti. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi necessari e nella regolazione del traffico.

Si registrano rallentamenti nella circolazione lungo il tratto interessato. La strada resta comunque percorribile, ma si invita alla massima cautela alla guida.