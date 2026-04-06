MUSICA

Festival tra musica e tradizioni marinare: torna “Sopravento” a Fano per la terza edizione

Foto di redazione redazione06/04/2026

La città di Fano si prepara ad accogliere la terza edizione di Sopravento, in programma dal 15 al 17 maggio 2026. L’iniziativa, che fonde sonorità contemporanee e cultura del mare, sarà guidata artisticamente dal duo formato da Colapesce e Dimartino.

Per tre giorni, il centro storico e l’area portuale si animeranno con esibizioni dal vivo, incontri e appuntamenti culturali, dando vita a un percorso diffuso che intreccia musica, narrazione e identità marinara.

La rassegna, promossa da Rebel House insieme al Comune di Fano e con il sostegno della Fondazione Marche Cultura, sarà presentata ufficialmente l’8 aprile con un evento che vedrà anche la partecipazione a distanza dei due direttori artistici.

Il progetto mira a raccontare la storia e le radici del territorio, valorizzandone il patrimonio e offrendo al pubblico una visione contemporanea delle sue peculiarità.

In questo contesto si inserisce anche il recente ritrovamento della Basilica di Vitruvio, situata a breve distanza dalle principali location del festival, a testimonianza del profondo legame tra passato e presente.

Durante la manifestazione, Fano si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, coinvolgendo luoghi simbolo della tradizione marinara e scorci suggestivi del centro cittadino.

Tra i momenti più attesi, la tradizionale processione del barchino: una piccola imbarcazione che attraversa il porto e le vie urbane accompagnata da musica e partecipazione collettiva, emblema dell’unione tra la comunità e il mare.

Cuore pulsante dell’evento sarà l’Ex Chiesa di San Francesco, spazio di grande fascino storico che per l’occasione diventerà un punto d’incontro tra architettura medievale e musica contemporanea.

Foto di redazione redazione06/04/2026
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