Festival tra musica e tradizioni marinare: torna “Sopravento” a Fano per la terza edizione

La città di Fano si prepara ad accogliere la terza edizione di Sopravento, in programma dal 15 al 17 maggio 2026. L’iniziativa, che fonde sonorità contemporanee e cultura del mare, sarà guidata artisticamente dal duo formato da Colapesce e Dimartino.

Per tre giorni, il centro storico e l’area portuale si animeranno con esibizioni dal vivo, incontri e appuntamenti culturali, dando vita a un percorso diffuso che intreccia musica, narrazione e identità marinara.

La rassegna, promossa da Rebel House insieme al Comune di Fano e con il sostegno della Fondazione Marche Cultura, sarà presentata ufficialmente l’8 aprile con un evento che vedrà anche la partecipazione a distanza dei due direttori artistici.

Il progetto mira a raccontare la storia e le radici del territorio, valorizzandone il patrimonio e offrendo al pubblico una visione contemporanea delle sue peculiarità.

In questo contesto si inserisce anche il recente ritrovamento della Basilica di Vitruvio, situata a breve distanza dalle principali location del festival, a testimonianza del profondo legame tra passato e presente.

Durante la manifestazione, Fano si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, coinvolgendo luoghi simbolo della tradizione marinara e scorci suggestivi del centro cittadino.

Tra i momenti più attesi, la tradizionale processione del barchino: una piccola imbarcazione che attraversa il porto e le vie urbane accompagnata da musica e partecipazione collettiva, emblema dell’unione tra la comunità e il mare.

Cuore pulsante dell’evento sarà l’Ex Chiesa di San Francesco, spazio di grande fascino storico che per l’occasione diventerà un punto d’incontro tra architettura medievale e musica contemporanea.