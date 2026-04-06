Classifica cinema: nuovi ingressi rivoluzionano il botteghino di inizio aprile

Settimana ricca di cambiamenti nella graduatoria Cinetel relativa ai film più visti nel periodo compreso tra il 2 e il 5 aprile, con diverse novità che rimescolano le prime posizioni.

A conquistare la vetta è Super Mario Galaxy, seguito diretto della pellicola firmata da Aaron Horvath e Michael Jelenic, dedicata al celebre personaggio dei videogiochi Nintendo. Il film totalizza oltre 5,1 milioni di euro nei suoi primi cinque giorni di programmazione.

Debutta direttamente al secondo posto The Drama – un segreto è per sempre, commedia dai toni oscuri diretta da Kristoffer Borgli e interpretata da Zendaya e Robert Pattinson, che incassa oltre 1,25 milioni nello stesso arco temporale.

Scivola invece dalla prima alla terza posizione L’ultima missione: Project Hail Mary, che raccoglie poco meno di 600 mila euro, raggiungendo un totale complessivo di circa 3,6 milioni.

Completano la top five due produzioni italiane: Che dio perdona a tutti, nuova uscita diretta da Pif, con oltre 460 mila euro in quattro giorni, e Cena di classe di Francesco Mandelli, che scende al quinto posto con circa 431 mila euro.

Numerose anche le altre presenze italiane nella parte alta della classifica. All’ottavo posto si colloca Mi batte il corazon di Francesco Prisco, con l’esordio sul grande schermo di Peppe Iodice. In decima posizione troviamo Un bel giorno, interpretato da Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, seguito all’undicesimo posto da Il bene comune di Rocco Papaleo.

Tra le nuove uscite figura anche Lo straniero, che debutta al sesto posto con oltre 116 mila euro, mentre È l’ultima battuta? si posiziona settimo. Scende invece in nona posizione JS Jampers – Un salto tra gli animali di Daniel Chong, che dopo cinque settimane in sala sfiora i 5 milioni complessivi.

Nel complesso, il botteghino registra un andamento positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: gli incassi superano gli 8,8 milioni di euro, in crescita rispetto ai circa 7,8 milioni dello scorso anno.