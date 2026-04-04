Un prestigioso Leone d’Oro al Merito per Giovanni Sciarrillo, il “look maker dei vip”.

Titolare della società Al Pacino look maker, Giovanni Sciarrillo è noto al grande pubblico per aver curato l’immagine di numerosi artisti, tra cui Sal Da Vinci in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

«Alcuni sogni sembrano lontani anni luce. Poi un giorno ti ritrovi a Venezia, con un Leone d’Oro tra le mani, e capisci che tutto quel cammino aveva un senso», ha scritto in un post su Instagram.

«Grazie al Comitato per questo immenso onore e grazie a chi ha creduto in me e continua a farlo ogni giorno», ha aggiunto, concludendo: «Questo premio è il simbolo di una passione che non smetterà mai di crescere».

Martedì 7 aprile Giovanni Sciarrillo sarà accolto a Buccino, suo paese natio in provincia di Salerno, con una cerimonia in suo onore.