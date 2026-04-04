Tragedia a Latronico: auto finisce in un burrone e prende fuoco, muore 72enne

Ancora una tragedia sulle strade lucane, dove una vita si è spezzata in pochi istanti. A Latronico un uomo di 72 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale che ha scosso l’intera comunità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano stava percorrendo la strada provinciale 142, lungo la Bretella Sinnica-Latronico, quando – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada, finendo in un burrone ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo: subito dopo la caduta, il mezzo ha preso fuoco, trasformando l’incidente in una tragedia ancora più devastante. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la vettura, rendendo impossibile ogni tentativo di salvezza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lauria, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Solo dopo lo spegnimento delle fiamme è stato possibile recuperare il corpo della vittima.

Presenti anche i Carabinieri di Latronico e quelli di Lagonegro, impegnati nei rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi: un malore improvviso, una distrazione o le condizioni della strada potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo.