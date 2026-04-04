Nasce “Primavera Giovanile”: il 7 aprile a Potenza la presentazione della nuova organizzazione politica dei giovani
Il giorno 7 aprile 2026, alle ore 16.00 presso la sala “Aldo Moro” del Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata a Potenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Primavera Giovanile”, una nuova organizzazione politica nata dall’esigenza di promuovere la partecipazione delle giovani generazioni alla Cosa pubblica e alle istituzioni, nonché dalla necessità di offrire un nuovo contenitore politico di stampo progressista alla comunità studentesca e alle sue forme di rappresentanza.
A presentare la nuova organizzazione giovanile sarà la sua prima direzione. Interverranno il Presidente Michelangelo Maio, già rappresentante degli studenti del Liceo Classico di Potenza, ed il Segretario Politico Italo Marsico, attuale Presidente della Consulta Provinciale di Potenza e rappresentante regionale degli studenti della Basilicata.