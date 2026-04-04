Assessore Cicala: sostegno delle imprese agricole

“Di fronte agli eventi climatici che stanno interessando in queste ore la Basilicata, il nostro compito è essere presenti sul territorio e attivare con tempestività tutti gli strumenti necessari a sostenere le imprese agricole colpite”.

Lo dichiara l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, a margine del sopralluogo nel Metapontino, dove nelle ultime ore una violenta grandinata ha interessato in particolare l’area di Nova Siri e Rotondella, causando danni ai frutteti e ad alcune produzioni agricole.

Al sopralluogo ha preso parte anche l’Assessore alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, presente in qualità di referente del territorio.

“Abbiamo già attivato un metodo di lavoro chiaro – prosegue Cicala –: sopralluoghi sul territorio, raccolta puntuale dei dati e attivazione immediata degli strumenti disponibili.

I funzionari del Dipartimento sono già al lavoro in raccordo con Comuni e organizzazioni agricole per completare in tempi rapidi la ricognizione dei danni”. Parallelamente, la Regione sta mettendo a disposizione delle imprese strumenti concreti per la segnalazione e la gestione dei danni, a partire dalla piattaforma SIA-RB, e accompagnando le aziende nell’accesso alle misure nazionali già attive, come il fondo mutualistico Agricat, con il supporto dei Centri di Assistenza Agricola.

“È fondamentale agire con tempestività – aggiunge l’Assessore – perché la continuità produttiva delle aziende agricole rappresenta un elemento essenziale per la stabilità economica e sociale delle nostre comunità”.

Accanto alle attività immediate, la Regione Basilicata sta lavorando alla valutazione delle misure attivabili nell’ambito della programmazione regionale, sia per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato sia per rafforzare gli interventi di prevenzione, oltre a portare il tema all’attenzione del livello nazionale, in raccordo con le altre Regioni interessate.

La richiesta dello stato di calamità sarà valutata sulla base dei dati che emergeranno dalla ricognizione in corso, con l’obiettivo di attivare ogni possibile strumento utile a sostenere il sistema agricolo lucano.

“Stiamo lavorando su più livelli – conclude Cicala – per garantire una risposta concreta, ordinata e tempestiva a un comparto che è fondamentale per tutta la Basilicata”.