A Nova Siri focus sull’agricoltura

L’appuntamento, che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Carmine Cicala, del sindaco Antonello Mele, oltre che di amministratori locali, rappresentanti delle organizzazioni professionali e numerosi operatori del settore, ha rappresentato un importante momento di ascolto diretto sul campo.

“Il nostro obiettivo prioritario – ha sottolineato Latronico – è mantenere alta l’attenzione sulle criticità emerse, ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Dobbiamo avere la capacità di trasformare questo momento di difficoltà in un’opportunità di riassetto e rafforzamento dell’intero comparto. Non possiamo limitarci a gestire l’emergenza: occorre una visione strategica che nasca dai territori e che coinvolga attivamente le imprese agricole e tutti gli attori della filiera”.

Secondo l’assessore, la strada da percorrere è quella di un lavoro di squadra coordinato tra istituzioni e produttori.

“Solo attraverso il confronto costante e un impegno condiviso – ha concluso Latronico – saremo in grado di costruire risposte concrete, capaci di garantire al nostro settore agricolo la stabilità necessaria per guardare con fiducia a una nuova fase di sviluppo”.