A Nova Siri focus sull’agricoltura
All’incontro è intervenuto l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico. L’appuntamento ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Carmine Cicala, del sindaco Antonello Mele, oltre che di operatori del settore.
L’appuntamento, che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Carmine Cicala, del sindaco Antonello Mele, oltre che di amministratori locali, rappresentanti delle organizzazioni professionali e numerosi operatori del settore, ha rappresentato un importante momento di ascolto diretto sul campo.
“Il nostro obiettivo prioritario – ha sottolineato Latronico – è mantenere alta l’attenzione sulle criticità emerse, ma con lo sguardo rivolto al futuro.
Dobbiamo avere la capacità di trasformare questo momento di difficoltà in un’opportunità di riassetto e rafforzamento dell’intero comparto. Non possiamo limitarci a gestire l’emergenza: occorre una visione strategica che nasca dai territori e che coinvolga attivamente le imprese agricole e tutti gli attori della filiera”.
Secondo l’assessore, la strada da percorrere è quella di un lavoro di squadra coordinato tra istituzioni e produttori.
“Solo attraverso il confronto costante e un impegno condiviso – ha concluso Latronico – saremo in grado di costruire risposte concrete, capaci di garantire al nostro settore agricolo la stabilità necessaria per guardare con fiducia a una nuova fase di sviluppo”.