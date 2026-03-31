CULTURA E EVENTI
Un’Academy di formazione professionale gratuita
Nasce a Potenza per preparare figure specifiche da inserire immediatamente nel mondo del lavoro. Si parte con una sessantina di profili tra autisti, falegnami e saldatori. Il progetto coinvolge il Gruppo Lucano di Protezione Civile, l'Unibas, l'agenzia Attal.
Creare una vera e propria Academy di formazione professionale gratuita, per preparare figure specifiche da inserire immediatamente nel mondo del lavoro.
Si parte con una sessantina di profili tra autisti, falegnami e saldatori in relazione alla crescente richiesta del mercato del lavoro che molto spesso non trova corrispondenza nella realtà territoriale.
Nasce con questi presupposti il progetto che viene fuori dalla collaborazione tra il Gruppo Lucano di Protezione Civile, l’Unibas, l’agenzia per il lavoro Attal Group – che finanzia interamente i percorsi formativi – e alcune aziende, in particolare dell’area industriale di Tito, che cerca di coniugare la richiesta di manodopera specializzata con la disponibilità a lavorare nel proprio territorio e, di conseguenza, a restare in Basilicata, provando ad arginare fenomeni sempre più critici come lo spopolamento e la fuga dei giovani Il progetto è di natura privata e prevede un corso da 160 ore per ciascuno dei tre profili che durerà tre mesi.
Giusy Laurino ha coordinato i vari soggetti e ha delineato la finalità principale in “lanciare un nuovo concetto di scuola di arte e mestieri partendo dal fabbisogno del mondo aziendale.
Tante sono le figure mancanti, è necessario agganciare il mondo produttivo con le competenze necessarie”. Il direttore di Attal Group, Luigi Montano ha aggiunto: “Abbiamo avuto le richieste dal mondo imprenditoriale della zona industriale di Tito per formare questi profili.
Purtroppo non sempre i finanziamenti pubblici riescono a rispondere alle esigenze delle aziende. Questi percorsi, invece, hanno una velocità che ci consente di avviare le attività in un paio di settimane. La ricaduta occupazionale va oltre l’80%”.
Il progetto ha previsto anche la stipula di due convenzioni, con la cooperativa La Mimosa e l’associazione Insieme per favorire, sempre tramite i corsi di formazione, l’inserimento lavorativo dei migranti ospiti delle strutture di accoglienza e di persone che seguono un percorso di uscita da dipendenze patologiche.
Per il Gruppo Lucano della Protezione civile, invece, è il corso di formazione per autisti professionali a rappresentare un’importante occasione per avvicinare giovani al mondo del volontariato: “Siamo l’unica associazione del Sud iscritta nell’elenco centrale del Dipartimento Nazionale – ha ricordato il presidente nazionale Pierluigi Martoccia – e abbiamo una colonna mobile costituita da numerosi tir che hanno bisogno di conducenti.
Questo progetto ci dà l’opportunità di ringiovanire il nostro parco autisti e includere nuovi giovani nel nostro mondo”.