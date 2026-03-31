Senise, bagni chimici nell’area mercatale e più controlli sui rifiuti

A Senise, nuove misure per migliorare i servizi e il decoro urbano nell’area mercatale di via Persiani Aquilante. A comunicarlo è la Polizia Locale di Senise, che annuncia importanti novità a partire dal 1° aprile.

L’area destinata al mercato sarà infatti dotata di bagni chimici, messi a disposizione sia degli ambulanti sia degli utenti. I servizi igienici saranno attivi esclusivamente nei giorni di svolgimento del mercato, con l’obiettivo di garantire condizioni migliori sotto il profilo dell’igiene e della fruibilità degli spazi.

Contestualmente, è prevista un’intensificazione dei controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. Le autorità invitano cittadini e operatori commerciali a rispettare scrupolosamente le disposizioni relative alla raccolta differenziata, al fine di mantenere pulita e ordinata l’area.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a rafforzare la qualità dei servizi pubblici e il rispetto delle regole, elementi fondamentali per la vivibilità della comunità.