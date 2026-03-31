POLITICA

Sanità lucana, Chiorazzo e Vizziello (BCC): “Ancora nomine da fuori regione, Bardi e Latronico continuano a umiliare i lucani”.

Foto di Redazione Redazione31/03/2026

“ Le recenti nomine dei direttori amministrativi e sanitari dell’ASP di Basilicata, dopo quelle dell’ASM, confermano una linea chiara: ai vertici della sanità lucana si continua a guardare fuori regione, escludendo le competenze lucane”.

Lo dichiarano il Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il capogruppo di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello.

“Ancora una volta si umilia il capitale umano lucano, quello che nel mondo guida grandi gruppi industriali e finanziari, ma che in Basilicata evidentemente non è mai all’altezza. L’esterofilia del governo Bardi è ormai una linea politica: fuori i lucani, dentro manager da altre regioni. Peraltro – aggiungono i consiglieri – i fatti dimostrano che il ricorso sistematico a competenze non lucane non ha migliorato né l’organizzazione del sistema sanitario né i conti. Restano drammatiche le criticità: liste d’attesa interminabili, crescente migrazione sanitaria verso altre regioni, sempre più cittadini costretti a rinunciare alle cure. A questo si aggiunge un disavanzo sanitario che anche quest’anno si attesta intorno ai 95 milioni di euro, segno evidente di una gestione che non funziona”.

“Per queste ragioni – sottolineano – chiediamo con forza trasparenza totale sui conti della sanità lucana. Non consentiremo giochi di prestigio contabili o operazioni di maquillage finalizzate a nascondere la reale portata dei debiti delle aziende sanitarie e ospedaliere, anche perché si configurerebbe un falso in bilancio. I lucani hanno il diritto di conoscere fino in fondo la verità”.

“Così come – concludono – non accetteremo che le risorse derivanti dalle compensazioni ambientali, che dovrebbe essere destinate a sviluppo e occupazione nel settore non oil anche per offrire ai giovani lucani opportunità per restare in Basilicata, vengano ancora una volta utilizzate per coprire i buchi della sanità. È già accaduto con il progetto ‘Basilicata on Health’, 50 milioni di euro sui quali non è mai stata fornita una rendicontazione pubblica. La chiarezza è indispensabile e non bisogna ipotecare il futuro dei giovani lucani per evitare il Commissariamento, causa della incompetenza di chi guida la sanità lucana ormai da molti anni la sanità lucana”.

Foto di Redazione Redazione31/03/2026
Powered By ComunicareIdee
© 2026 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio