Notte di furti nel Metapontino: prese di mira due farmacie tra Policoro e Nova Siri

Notte di furti lungo la costa jonica lucana, dove i malviventi hanno colpito in rapida successione due farmacie nei comuni di Policoro e Nova Siri.

Il primo episodio si è verificato a Policoro, nella farmacia Anglona dei dottori Fortunato, situata nella centrale via Siris. I ladri hanno sfondato la vetrina d’ingresso riuscendo ad accedere all’interno dell’esercizio commerciale e a impossessarsi del denaro presente in cassa.

Poco dopo, un secondo colpo è stato messo a segno a Nova Siri, nella farmacia del dottor Rocco Izzi. Anche in questo caso i malviventi hanno agito con violenza, danneggiando il cancello d’ingresso e la vetrina, per poi sottrarre denaro e alcuni farmaci.

Sui due episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare i responsabili.