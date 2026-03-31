Completata la direzione strategica di Asp

Una donna guiderà la Direzione Sanitaria della Asp Basilicata. Si insedierà il primo aprile Valentina Solfrini nominata dal direttore generale De Filippis che, con due delibere dello scorso 30 marzo completa la struttura di vertice. Accanto alla Solfrini, il Direttore Amministrativo sarà Carlo Esposito.

Le nomine puntano su profili di alte competenze scientifico-gestionali, capaci di coniugare l’efficienza amministrativa con l’innovazione dei percorsi clinici.

La scelta della bolognese Solfrini risponde alla volontà dell’Azienda di puntare su una figura con una forte proiezione verso la sicurezza delle cure e l’innovazione dei modelli assistenziali territoriali. Con una solida esperienza maturata in contesti nazionali, come l’IRCCS di Aviano e l’AUSL Romagna, il Direttore Sanitario è esperto in politiche del farmaco, linee guida e appropriatezza prescrittiva.

Inoltre, il suo profilo si distingue per la capacità di coordinare strutture complesse e per l’impegno in progetti di empowerment del cittadino, elementi chiave per la missione dell’ASP di rafforzare la medicina del territorio e la prevenzione.

Tra l’altro, Solfrini è anche esperta di gestione del territorio e di attività distrettuali per cui la sua figura si innesta perfettamente con quelli che sono gli obiettivi della direzione generale sull’applicazione del Dm77.

Carlo Esposito è stato individuato per la sua comprovata solidità manageriale e la profonda conoscenza della macchina burocratica e contabile del Servizio Sanitario Nazionale oltre che per l’esperienza decennale nel ruolo di direttore amministrativo che ha ricoperto in importanti realtà campane come la ASL Benevento e l’Azienda ospedaliera universitaria “Luigi Vanvitelli”.

Esposito vanta una carriera dedicata alla gestione del personale, del bilancio e delle procedure negoziali complesse.

La sua attività di docenza in Master di II livello testimonia una competenza non solo pratica ma anche teorica nell’organizzazione dei flussi amministrativi, fondamentale per garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’ASP.

“L’integrazione di Valentina Solfrini e Carlo Esposito nella nostra squadra- dichiara il Direttore Generale della Asp Basilicata Giuseppe De Filippis- rappresenta un valore aggiunto inestimabile.

La scelta è ricaduta su Solfrini ed Esposito per la loro esperienza ed in funzione delle priorità del mio mandato quindi su appropriatezza prescrittiva, medicina di prossimità e governo amministrativo e gestionale dell’azienda. Ringraziandoli per aver accettato l’incarico, auguro a loro buon lavoro”.